Set van 2 schurende microvezeldoeken
De EasyFix schurende vloerdoeken verwijderen zelfs hardnekkige vlekken van krasbestendige stenen vloeren. Het klittenbandsysteem maakt eenvoudige bevestiging en verwijdering mogelijk zonder contact met vuil. Geschikt voor alle Kärcher EasyFix stoomreinigers.
Met de EasyFix schurende vloerdoekenset verdwijnen alle vlekken van krasbestendige stenen vloeren. De set bevat 2 zeer absorberende, microvezel vloerreinigingsdoeken die zorgen voor uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten. De vloerreinigingsdoeken worden eenvoudig met het klittenbandsysteem op de EasyFix stoomreiniger bevestigd en het werk kan dan beginnen met gegarandeerd reinigen in alle hoeken en randen. Een bijzonder handige functie is het losmaken van de doek van het vloermondstuk zonder contact met vuil: druk hiervoor eenvoudig op het label die aan de doek is bevestigd en trek het vloermondstuk weg en omhoog. De doeken kunnen vervolgens in de wasmachine op 60 ° C worden gereinigd.
Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit microvezel
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
- Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.
Handige klittenbandbevestiging
- Vloerreinigingsdoek kan eenvoudig worden bevestigd door het vloermondstuk erop te drukken.
- De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoek
- Doek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog. U zet gewoon uw voet op de voetband en trekt het vloermondstuk omhoog.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Vezelsamenstelling textiel
|100% Polyester
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|345 x 112 x 18
Compatibele apparaten
Actuele producten
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Toepassingen
- Stenen vloeren
- Harde vloeren
- Wandtegels