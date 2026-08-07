Met de EasyFix schurende vloerdoekenset verdwijnen alle vlekken van krasbestendige stenen vloeren. De set bevat 2 zeer absorberende, microvezel vloerreinigingsdoeken die zorgen voor uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten. De vloerreinigingsdoeken worden eenvoudig met het klittenbandsysteem op de EasyFix stoomreiniger bevestigd en het werk kan dan beginnen met gegarandeerd reinigen in alle hoeken en randen. Een bijzonder handige functie is het losmaken van de doek van het vloermondstuk zonder contact met vuil: druk hiervoor eenvoudig op het label die aan de doek is bevestigd en trek het vloermondstuk weg en omhoog. De doeken kunnen vervolgens in de wasmachine op 60 ° C worden gereinigd.