Vlakfilter KFI 4410
Plat vouwfilter voor het opzuigen van fijn en grof vuil en vloeistoffen zonder het filter te vervangen.
Het vlakke vouwfilter KFI 4410 maakt nat en droog zuigen mogelijk zonder voortdurende onderbrekingen door vervelende filterwissels. Tijdens het gebruik zorgt het voor een hoog zuigvermogen en een hoge stoffiltratie. Het vlakke vouwfilter is ingebouwd in de gepatenteerde filtercassette en kan bijzonder comfortabel en snel worden vervangen – en dat zonder in contact te komen met vuil: gewoon de filtercassette openklappen, het filter vervangen, de filtercassette sluiten – en klaar! Precies op maat ontwikkeld voor de Kärcher nat- en droogzuigers WD 4-7, KWD 4-6 en MV 4-6.
Kenmerken en voordelen
Filtermateriaal van cellulose
- Voor hoge zuigkracht en hoge stoffiltratie tijdens gebruik.
Gepatenteerde filterverwijderingstechnologie
- Nat- en droogzuigen zonder extra filtervervanging.
- Door de filtercassette uit te klappen kan het vlakfilter binnen enkele seconden worden vervangen – zonder contact met vuil.
Voor Kärcher nat- en droogzuigers WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Bruin
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|163 x 104 x 50
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Fijn vuil
- Met speciale accessoires voor gebruik als droogzuiger
- Effectief natzuigen