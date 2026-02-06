Het vlakke vouwfilter KFI 4410 maakt nat en droog zuigen mogelijk zonder voortdurende onderbrekingen door vervelende filterwissels. Tijdens het gebruik zorgt het voor een hoog zuigvermogen en een hoge stoffiltratie. Het vlakke vouwfilter is ingebouwd in de gepatenteerde filtercassette en kan bijzonder comfortabel en snel worden vervangen – en dat zonder in contact te komen met vuil: gewoon de filtercassette openklappen, het filter vervangen, de filtercassette sluiten – en klaar! Precies op maat ontwikkeld voor de Kärcher nat- en droogzuigers WD 4-7, KWD 4-6 en MV 4-6.