POJEDYNCZA LANCA PRZEDŁUŻAJĄCA

Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnago czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.

Cechy i zalety
Przedłużenie lancy o 0,4 m.
  • Do czyszczenia trudnodostępnych miejsc, szczególnie tych znajdujących się na wysokości.
Kompaktowe wymiary
  • Zwiększa zasięg węża
  • Łatwy w użyciu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 446 x 45 x 45

Zastosowania
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
