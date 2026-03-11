Adaptor anti-răsucire
Adaptorul anti-răsucire elimină buclele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.
Cu adaptorul anti-răsucire de la Kärcher, vă bucurați de mai multă libertate de mișcare și confort atunci când lucrați cu aparatul de spălat cu presiune. Eliminați buclele deranjante ale furtunului de înaltă presiune, care pot provoca blocaje în timpul utilizării și pot deveni un obstacol pentru depozitare. Pur și simplu rotiți manual adaptorul pentru a elimina fără efort buclele. Adaptorul poate fi ulterior integrat simplu și rapid pentru a vă imbunatati modul de utilizare al furtunul de înaltă presiune. Este compatibil cu toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol. Funcție de rotație garantată prin utilizarea alamei. Potrivit pentru toate dispozitivele din clasele K 4 până la K 7.
Caracteristici si beneficii
Adaptor Quick Connect
- Pentru furtunuri de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.
Sistem anti-rasucire
- Buclele furtunului de înaltă presiune pot fi eliminate prin rotirea adaptorului.
Realizata din alama
- Funcție de rotație fiabilă datorită utilizării alamei
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|137 x 26 x 26
