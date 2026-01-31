Furtunul de inalta presiune de rezerva PremiumFlex cu o lungime de 10 m pune capat pericolelor de impiedicare. Datorita sistemului anti-rasucire patentat, este extrem de flexibil si permite curatarea libera, precum si depozitarea rapida si usoara. Si datorita adaptorului Quick Connect, furtunul poate fi racordat la curatitorul cu apa sub presiune intr-o clipita. Confectionat din material fara PVC si ftalati. Adecvat pentru curatitoarele cu apa sub presiune clasa K 2 – K 7 Kärcher Consumer.