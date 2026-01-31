H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist
Furtunul inovator de presiune PremiumFlex cu sistem anti-rasucire pentru a preveni impiedicarea. Lungime de 10 m. Include adaptorul Quick Connect.
Furtunul de inalta presiune de rezerva PremiumFlex cu o lungime de 10 m pune capat pericolelor de impiedicare. Datorita sistemului anti-rasucire patentat, este extrem de flexibil si permite curatarea libera, precum si depozitarea rapida si usoara. Si datorita adaptorului Quick Connect, furtunul poate fi racordat la curatitorul cu apa sub presiune intr-o clipita. Confectionat din material fara PVC si ftalati. Adecvat pentru curatitoarele cu apa sub presiune clasa K 2 – K 7 Kärcher Consumer.
Caracteristici si beneficii
Furtun de rezerva 10 m
- Raza mare de actiune.
Adaptor Quick Connect
- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Sistem anti-rasucire
- Fara pericole de impiedicare: furtunul nu se rasuceste si ramane flexibil la fiecare utilizare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Temperatură (°C)
|max. 60
|Presiunea maximă (MPa)
|18
|Lungime (m)
|10
|Culoarea
|antracit
|Greutate (kg)
|1,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|245 x 245 x 65