Universal cleaner RM 626, 1l
Kärcher basınçlı yıkama makineleriyle kullanım için güçlü evrensel temizleyici. Yağ, gres ve inatçı mineral içeren kirleri sadece soğuk suyla zahmetsizce temizleyen yeni aktif kir sökücü ile. Evin her yerinde, bahçede ve araçlarda kullanım için.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Paketleme ölçüsü (l)
|1
|Paketleme ünitesi (Parça(lar))
|6
|Ağırlık (kg)
|1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|100 x 100 x 215
Ürün
- Made in Germany
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- EUH 210 Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Home T50 Basınçlı Yıkama Makinesi
Uygulama alanları
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar