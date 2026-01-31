Universal cleaner RM 626, 1l

Kärcher basınçlı yıkama makineleriyle kullanım için güçlü evrensel temizleyici. Yağ, gres ve inatçı mineral içeren kirleri sadece soğuk suyla zahmetsizce temizleyen yeni aktif kir sökücü ile. Evin her yerinde, bahçede ve araçlarda kullanım için.