Universal cleaner RM 626, 1l

Kärcher basınçlı yıkama makineleriyle kullanım için güçlü evrensel temizleyici. Yağ, gres ve inatçı mineral içeren kirleri sadece soğuk suyla zahmetsizce temizleyen yeni aktif kir sökücü ile. Evin her yerinde, bahçede ve araçlarda kullanım için.

Teknik özellikler

Teknik veriler

Paketleme ölçüsü (l) 1
Paketleme ünitesi (Parça(lar)) 6
Ağırlık (kg) 1
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 1,2
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 100 x 100 x 215
Ürün
  • Made in Germany
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
  • P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
  • EUH 210 Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
  • Ev ve bahçe çevresindeki alanlar