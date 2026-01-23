Ultra köpüklü temizleyici RM 615, 1l, 1l

Daha derinlemesine bir temizlik için ekstra köpük ilaveli. Yeni aktif kir sökücü sayesinde, tipik araç ve yol kirlerinin yanı sıra yağ ve gres kirlerini bile rahatlıkla ve hızlıca çıkarır. Fosfat içermez ve malzemeler üzerinde naziktir.