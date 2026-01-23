Ultra köpüklü temizleyici RM 615, 1l, 1l
Daha derinlemesine bir temizlik için ekstra köpük ilaveli. Yeni aktif kir sökücü sayesinde, tipik araç ve yol kirlerinin yanı sıra yağ ve gres kirlerini bile rahatlıkla ve hızlıca çıkarır. Fosfat içermez ve malzemeler üzerinde naziktir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Paketleme ölçüsü (l)
|1
|Paketleme ünitesi (Parça(lar))
|6
|Ağırlık (kg)
|1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|100 x 100 x 215
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Home T50 Basınçlı Yıkama Makinesi
Uygulama alanları
- Araçlar
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Karavanlar