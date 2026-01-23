Ultra köpüklü temizleyici RM 615, 1l, 1l

Daha derinlemesine bir temizlik için ekstra köpük ilaveli. Yeni aktif kir sökücü sayesinde, tipik araç ve yol kirlerinin yanı sıra yağ ve gres kirlerini bile rahatlıkla ve hızlıca çıkarır. Fosfat içermez ve malzemeler üzerinde naziktir.

Teknik özellikler

Teknik veriler

Paketleme ölçüsü (l) 1
Paketleme ünitesi (Parça(lar)) 6
Ağırlık (kg) 1
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 1,1
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 100 x 100 x 215
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
  • Araçlar
  • Motosiklet ve scooter temizliği için.
  • Karavanlar
