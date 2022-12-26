DE NIEUWE FLEXOMATE SCHOONMAAKTROLLEY

DE FLEXOMATE IS HIER

Geen tijd voor compromissen. De FlexoMate helpt u om al uw schoonmaaktaken sneller af te ronden. Verminder de fysieke belasting van uw medewerkers en voldoe aan alle wensen van uw klanten, hoe gevarieerd ook, met slechts één schoonmaaktrolley.

De klok tikt, elke beweging telt. Begin nu uw reis naar de toekomst van handmatige reiniging.

Upgrade je crew! Met de nieuwe FlexoMate van Kärcher.