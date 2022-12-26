DE NIEUWE FLEXOMATE SCHOONMAAKTROLLEY
Geen tijd voor compromissen.
Efficiënter, flexibeler, ergonomischer: een trolley die handmatige reiniging opnieuw definieert.
BOOST JE TEAM!
BOOST JE TEAM!
DE FLEXOMATE IS HIER
Geen tijd voor compromissen. De FlexoMate helpt u om al uw schoonmaaktaken sneller af te ronden. Verminder de fysieke belasting van uw medewerkers en voldoe aan alle wensen van uw klanten, hoe gevarieerd ook, met slechts één schoonmaaktrolley.
De klok tikt, elke beweging telt. Begin nu uw reis naar de toekomst van handmatige reiniging.
Upgrade je crew! Met de nieuwe FlexoMate van Kärcher.
GEMAAKT OM AAN TE PASSEN
Hoe vaak is niet het werk een uitdaging, maar de uitrusting? Om ervoor te zorgen dat uw reinigingsapparatuur u niet hindert, hebben we drie modellen ontwikkeld om u te helpen de meest uiteenlopende reinigingstaken onder de knie te krijgen. Welk model past het beste bij uw reinigingstaken?
FlexoMate Swift
De Swift is de basisversie van de FlexoMate trolley lijn. Deze trolley is eenvoudig en prima inzetbaar voor kleinere locaties en ruimtes.
FlexoMate Expert
Genoeg ruimte voor de belangrijkste schoonmaakmiddelen en of sanitaire toebehoren. Een allround trolley die breed inzetbaar is en aangepast kan worden naar de specifieke wensen en eisen vanuit de opdrachtgever.
VOORDELEN MET FLEXOMATE
PRODUCTIVITEIT
Intuïtief ontwerp en gemakkelijke toegang tot gereedschap verhogen de efficiëntie van het reinigingsproces en laten uw schoonmakers sneller werken.
FLEXIBILITEIT
Een FlexoMate - de mogelijkheden zijn eindeloos: pas de schoonmaaktrolley eenvoudig aan uw wensen aan, wanneer u maar wilt. Of het nu gaat om extra lades of reinigingsapparatuur - met FlexoMate is het er allemaal.
ERGONOMIE
Minder belasting tijdens het werken: met zijn verstelbare handgrepen en kantelbare lades vermindert de FlexoMate de belasting in de arm- en schoudergebieden en wordt het werken voor u gemakkelijker.
DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN
Bent u benieuwd wat FlexoMate zo uniek maakt? Ontdek de eigenschappen van deze schoonmaaktrolley.
Modulair systeem
FlexoMate past zich aan uw behoeften aan. U kunt apparatuur naar uw individuele behoeften bevestigen en verwijderen - bijvoorbeeld containers, een opvouwbare vuilniszakhouder, een mop, een mophouder, reinigingsmachines en andere trolleys, die gemakkelijk kunnen worden 'aangekoppeld' dankzij het modulaire systeem.
Machine integratie
Met FlexoMate bespaar je jezelf meerdere ritten, omdat je je machine altijd bij je hebt. FlexoMate heeft speciale bevestigingssets, zoals een apparatuurhouder waarmee u vijf verschillende reinigingsmachines kunt integreren, van compacte accu-aangedreven schrobzuigmachines, via raam- en oppervlaktestofzuigers tot droogzuigers.
Gepatenteerde tipboxen
Minder belasting van de rug, betere toegang tot schoonmaakmiddelen: dankzij boxen die naar voren kantelen, vermijd je bewegingen die het lichaam belasten. Gewoon uittrekken om schoonmaakmiddelen of een mop eruit te halen, en dan weer inklappen om van A naar B te komen. Zonder ergens tegenaan te stoten.
Ergonomisch design
FlexoMate past zich aan uw lichaam aan. Elementen die gezondheidsrisico's met zich meebrengen, hebben daarom een gepatenteerd, Red Dot-winnend ergonomisch ontwerp. Bijvoorbeeld de ErgoGrip, die kan worden aangepast aan verschillende lichaamslengtes. En niet te vergeten de kantelboxen, die dankzij hun kantelhoek extra belasting van uw lichaam ontlasten tijdens het schoonmaken.
Duurzaamheid
De FlexoMate voldoet aan de hoogste eisen die zijn onderscheiden met de Groene Punt. Het is 100% recyclebaar en kan worden gecombineerd met accessoires die gemaakt zijn van 100% gerecycled materiaal.
VEEL MEER DAN HET LIJKT!
Meer duurzaamheid
Met FlexoMate haal je een schoonmaaktrolley in huis die zowel qua design als functionaliteit duurzaam is. Bij de keuze van onze materialen letten we op een hoog gerecycled gehalte. En het modulaire systeem en de hoge kwaliteit van het materiaal zorgen voor een lange levensduur van het product.
Hogere productiviteit
De FlexoMate is ontworpen om van alle kanten toegang te krijgen tot alle boxen - van voren, van achteren, van links en van rechts. Dit vergemakkelijkt het werken en versnelt het reinigingsproces.
Meer keuze
Omdat de FlexoMate modulair van opzet is, heeft hij een heel universum aan accessoires. Voeg toe en breid uit met boxen, opbergoppervlakken en professionele Kärcher-machines, om ervoor te zorgen dat u perfect voorbereid bent op uw reinigingstaken.
DE JUISTE KEUZE VOOR ELKE SECTOR
Geen enkele sector is hetzelfde. In welke branche u ook werkt, wij helpen u met het vinden van de juiste schoonmaaktrolley voor u.