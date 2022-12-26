DE NIEUWE FLEXOMATE SCHOONMAAKTROLLEY

Geen tijd voor compromissen. 

Efficiënter, flexibeler, ergonomischer: een trolley die handmatige reiniging opnieuw definieert. 

Le chariot de nettoyage FlexoMate s'adapte

BOOST JE TEAM!

BOOST JE TEAM!

    DE FLEXOMATE IS HIER

    Geen tijd voor compromissen. De FlexoMate helpt u om al uw schoonmaaktaken sneller af te ronden. Verminder de fysieke belasting van uw medewerkers en voldoe aan alle wensen van uw klanten, hoe gevarieerd ook, met slechts één schoonmaaktrolley.

    De klok tikt, elke beweging telt. Begin nu uw reis naar de toekomst van handmatige reiniging.

    Upgrade je crew! Met de nieuwe FlexoMate van Kärcher.

    Le nouveau chariot de nettoyage flexible FlexoMate

    GEMAAKT OM AAN TE PASSEN

    Hoe vaak is niet het werk een uitdaging, maar de uitrusting? Om ervoor te zorgen dat uw reinigingsapparatuur u niet hindert, hebben we drie modellen ontwikkeld om u te helpen de meest uiteenlopende reinigingstaken onder de knie te krijgen. Welk model past het beste bij uw reinigingstaken?

    Kärcher FlexoMate Swift reinigingstrolley

    FlexoMate Swift

    De Swift is de basisversie van de FlexoMate trolley lijn. Deze trolley is eenvoudig en prima inzetbaar voor kleinere locaties en ruimtes.

     

    Kärcher FlexoMate Expert reinigingstrolley

    FlexoMate Expert

    Genoeg ruimte voor de belangrijkste schoonmaakmiddelen en of sanitaire toebehoren. Een allround trolley die breed inzetbaar is en aangepast kan worden naar de specifieke wensen en eisen vanuit de opdrachtgever.

     

    Kärcher FlexoMate ExpertPro reinigingstrolley

    FlexoMate ExpertPro

    Uitgebreide trolley met veel ruimte en die tevens volledig gesloten en afsluitbaar is. Een allround trolley die breed inzetbaar is en aangepast kan worden naar de specifieke wensen en eisen vanuit de opdrachtgever.

     

    VOORDELEN MET FLEXOMATE

    PRODUCTIVITEIT

    Intuïtief ontwerp en gemakkelijke toegang tot gereedschap verhogen de efficiëntie van het reinigingsproces en laten uw schoonmakers sneller werken.

    FLEXIBILITEIT

    Een FlexoMate - de mogelijkheden zijn eindeloos: pas de schoonmaaktrolley eenvoudig aan uw wensen aan, wanneer u maar wilt. Of het nu gaat om extra lades of reinigingsapparatuur - met FlexoMate is het er allemaal.

    ERGONOMIE

    Minder belasting tijdens het werken: met zijn verstelbare handgrepen en kantelbare lades vermindert de FlexoMate de belasting in de arm- en schoudergebieden en wordt het werken voor u gemakkelijker.

    DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN

    Bent u benieuwd wat FlexoMate zo uniek maakt? Ontdek de eigenschappen van deze schoonmaaktrolley.

    Modulair systeem

    FlexoMate past zich aan uw behoeften aan. U kunt apparatuur naar uw individuele behoeften bevestigen en verwijderen - bijvoorbeeld containers, een opvouwbare vuilniszakhouder, een mop, een mophouder, reinigingsmachines en andere trolleys, die gemakkelijk kunnen worden 'aangekoppeld' dankzij het modulaire systeem.

    Le FlexoMate kan dankzij de modulaire opbouw optimaal aan de eisen worden aangepast

    Machine integratie

    Met FlexoMate bespaar je jezelf meerdere ritten, omdat je je machine altijd bij je hebt. FlexoMate heeft speciale bevestigingssets, zoals een apparatuurhouder waarmee u vijf verschillende reinigingsmachines kunt integreren, van compacte accu-aangedreven schrobzuigmachines, via raam- en oppervlaktestofzuigers tot droogzuigers.

    De FlexoMate heeft speciale kits voor de integratie van extra reinigingsapparaten

    Gepatenteerde tipboxen

    Minder belasting van de rug, betere toegang tot schoonmaakmiddelen: dankzij boxen die naar voren kantelen, vermijd je bewegingen die het lichaam belasten. Gewoon uittrekken om schoonmaakmiddelen of een mop eruit te halen, en dan weer inklappen om van A naar B te komen. Zonder ergens tegenaan te stoten.

    Dankzij de kantelbare boxen vermindert de FlexoMate vervelende verplaatsingen.

    Ergonomisch design

    FlexoMate past zich aan uw lichaam aan. Elementen die gezondheidsrisico's met zich meebrengen, hebben daarom een ​​gepatenteerd, Red Dot-winnend ergonomisch ontwerp. Bijvoorbeeld de ErgoGrip, die kan worden aangepast aan verschillende lichaamslengtes. En niet te vergeten de kantelboxen, die dankzij hun kantelhoek extra belasting van uw lichaam ontlasten tijdens het schoonmaken.

    FlexoMate past zich ergonomisch aan het lichaam aan

    Duurzaamheid

    De FlexoMate voldoet aan de hoogste eisen die zijn onderscheiden met de Groene Punt. Het is 100% recyclebaar en kan worden gecombineerd met accessoires die gemaakt zijn van 100% gerecycled materiaal.

    FlexoMate is 100% recycleerbaar en voldoet aan strenge duurzaamheidsnormen

    VEEL MEER DAN HET LIJKT!

    Meer duurzaamheid met Kärcher FlexoMate

    Meer duurzaamheid

    Met FlexoMate haal je een schoonmaaktrolley in huis die zowel qua design als functionaliteit duurzaam is. Bij de keuze van onze materialen letten we op een hoog gerecycled gehalte. En het modulaire systeem en de hoge kwaliteit van het materiaal zorgen voor een lange levensduur van het product.

    Meer productiviteit met Kärcher FlexoMate

    Hogere productiviteit

    De FlexoMate is ontworpen om van alle kanten toegang te krijgen tot alle boxen - van voren, van achteren, van links en van rechts. Dit vergemakkelijkt het werken en versnelt het reinigingsproces.

    Meer keuze met Kärcher FlexoMate

    Meer keuze

    Omdat de FlexoMate modulair van opzet is, heeft hij een heel universum aan accessoires. Voeg toe en breid uit met boxen, opbergoppervlakken en professionele Kärcher-machines, om ervoor te zorgen dat u perfect voorbereid bent op uw reinigingstaken.

    DE JUISTE KEUZE VOOR ELKE SECTOR

    Geen enkele sector is hetzelfde. In welke branche u ook werkt, wij helpen u met het vinden van de juiste schoonmaaktrolley voor u.

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