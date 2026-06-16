Stofbinddoek neolinn CLASSIC rol
De neolinn CLASSIC rolstofdoek is een wegwerpdoek met een speciale lijm voor het residuvrij verwijderen van stof van alle gladde oppervlakken. Voor het afscheuren van de rol.
Voorgemonteerd op de rol en geperforeerd in secties voor economisch en ecologisch gebruik, overtuigt de neolinn CLASSIC stofdoek van Kärcher met zijn residuvrije stofverwijdering van alle gladde vloerbedekkingen, oppervlakken en objecten. Hiervoor is de disposable vliesdoek voorzien van een speciale lijm die geen resten achterlaat en bijzonder geschikt is voor glanzende oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|STANDARD
|Bodemgesteldheid
|Glad en licht gestructureerd
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|Soort textiel
|Wegwerptextiel
|Werkbreedte (cm)
|20
|Materiaal
|100% viscose / Elastomeer, zelfklevend
|Productiemethode:
|Non-woven stof met een coating
|Stofdoek
|Lijm geïmpregneerd
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|400
|Gewicht per product (kg)
|2,8
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|3,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|600 x 200
|Afmetingen, verpakt (mm)
|600 x 200 x 200
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Toepassingen
- Oppervlak - stomerij
- Vloer - stomerij