Voorgemonteerd op de rol en geperforeerd in secties voor economisch en ecologisch gebruik, overtuigt de neolinn CLASSIC stofdoek van Kärcher met zijn residuvrije stofverwijdering van alle gladde vloerbedekkingen, oppervlakken en objecten. Hiervoor is de disposable vliesdoek voorzien van een speciale lijm die geen resten achterlaat en bijzonder geschikt is voor glanzende oppervlakken.