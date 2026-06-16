Stofbinddoek neolinn CLASSIC rol

De neolinn CLASSIC rolstofdoek is een wegwerpdoek met een speciale lijm voor het residuvrij verwijderen van stof van alle gladde oppervlakken. Voor het afscheuren van de rol.

Voorgemonteerd op de rol en geperforeerd in secties voor economisch en ecologisch gebruik, overtuigt de neolinn CLASSIC stofdoek van Kärcher met zijn residuvrije stofverwijdering van alle gladde vloerbedekkingen, oppervlakken en objecten. Hiervoor is de disposable vliesdoek voorzien van een speciale lijm die geen resten achterlaat en bijzonder geschikt is voor glanzende oppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Programma STANDARD
Bodemgesteldheid Glad en licht gestructureerd
Soort vuil Losse vervuiling
Soort textiel Wegwerptextiel
Werkbreedte (cm) 20
Materiaal 100% viscose / Elastomeer, zelfklevend
Productiemethode: Non-woven stof met een coating
Stofdoek Lijm geïmpregneerd
Hoeveelheid (Stuk(s)) 400
Gewicht per product (kg) 2,8
Gewicht incl. verpakking (kg) 3,2
Afmetingen (l x b) (mm) 600 x 200
Afmetingen, verpakt (mm) 600 x 200 x 200
Stofbinddoek neolinn CLASSIC rol
Videos
Toepassingen
  • Oppervlak - stomerij
  • Vloer - stomerij