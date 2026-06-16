CA 30 R Oppervlaktereiniger, gebruiksklaar, Eco!Perform, 0.5l
Oppervlaktereiniger voor handmatig gebruik, gebruiksklaar. Droogt snel en streeploos.
Duurzaam, milieuvriendelijk en zeer krachtig: onze SurfacePro oppervlakte reiniger CA 30 R eco!perform voor grondige onderhoudsreiniging van alle water- en alcoholbestendige oppervlakken. Het snel drogende, streeploze reinigingsmiddel voor vochtig afnemen met de spraymethode verwijdert betrouwbaar voedselvlekken, vetvlekken, koffievlekken, schoenpoets en zelfs nicotinevlekken. Daarnaast is deze reiniger met een aangename frisse geur uit Kärcher's SurfacePro-assortiment ook geschikt voor het handmatig reinigen van roestvrij staal. Niet-toxisch en gebruiksklaar voor eenvoudige hantering, is deze oppervlakte-reiniger gecertificeerd volgens het EU Ecolabel en heeft ook het Oostenrijkse Ecolabel ontvangen. Het duurzame concept omvat ook de hervulbare 0,5 liter herbruikbare fles, die tevens geschikt is voor gebruik met de hoogwaardige 2-in-1 schuimspraykop van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|0,5
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|12
|pH
|9
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|302 x 187 x 244
Eigenschappen
- Kant-en-klare oppervlaktereiniger
- Verwijdert effectief voedselresten, vettig vuil, nicotineafzettingen, koffievlekken, schoensmeer, schoensporen, enz.
- Krachtige reinigingsactie op alle harde en veerkrachtige oppervlakken die bestand zijn tegen water en alcohol.
- Ontworpen voor krachtige reinigingsactie.
- Ook geschikt voor het reinigen van roestvrij staal.
- Lichtgewicht, ergonomische sprayfles van 500 ml met professionele sproeier met spuitmond.
- Herbruikbare professionele sproeier voor minder afval.
- Aangename, frisse geur van citroen
- Voorzien van het Europese Ecolabel
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Videos
Toepassingen
- Vloer- en oppervlaktereiniging