Duurzaam, milieuvriendelijk en zeer krachtig: onze SurfacePro oppervlakte reiniger CA 30 R eco!perform voor grondige onderhoudsreiniging van alle water- en alcoholbestendige oppervlakken. Het snel drogende, streeploze reinigingsmiddel voor vochtig afnemen met de spraymethode verwijdert betrouwbaar voedselvlekken, vetvlekken, koffievlekken, schoenpoets en zelfs nicotinevlekken. Daarnaast is deze reiniger met een aangename frisse geur uit Kärcher's SurfacePro-assortiment ook geschikt voor het handmatig reinigen van roestvrij staal. Niet-toxisch en gebruiksklaar voor eenvoudige hantering, is deze oppervlakte-reiniger gecertificeerd volgens het EU Ecolabel en heeft ook het Oostenrijkse Ecolabel ontvangen. Het duurzame concept omvat ook de hervulbare 0,5 liter herbruikbare fles, die tevens geschikt is voor gebruik met de hoogwaardige 2-in-1 schuimspraykop van Kärcher.