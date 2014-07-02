FLOOR TOOL DN35
Kunststof vloerzuigmond, 300 mm breed en met een nominale maat van DN 35. Geschikt voor het verwijderen van fijnstof, grof vuil of vloeistoffen. Voorzien van wielen, borstelstrips en zuigrubbers.
Voor een grondige natte en droge reiniging en voor het verwijderen van fijnstof, grof vuil en vloeistoffen: nat-/droogvloerzuigmond, 300 millimeter breed en met een nominale maat van DN 35, voor Kärcher nat- en droogzuigers. De vloerzuigmond van robuust kunststof is voorzien van zijwielen, borstelstrips en zuigrubbers.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Breedte (mm)
|300
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) ( )
|300 x 150 x 80