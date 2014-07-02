Voor een grondige natte en droge reiniging en voor het verwijderen van fijnstof, grof vuil en vloeistoffen: nat-/droogvloerzuigmond, 300 millimeter breed en met een nominale maat van DN 35, voor Kärcher nat- en droogzuigers. De vloerzuigmond van robuust kunststof is voorzien van zijwielen, borstelstrips en zuigrubbers.