Vuilfrees, 050

Volle kracht tegen hardnekkig vuil: de nieuwe performance vuilfrees met nozzlemaat 050 levert tot 50% meer reinigings- en oppervlakprestatie dan zijn voorganger.

Bij max. 180 bar/18 MPa werkdruk en 60 °C watertemperatuur levert de nieuwe performance vuilfrees (nozzlemaat 050) maximale kracht. De roterende puntstraal zorgt voor 10× meer reinigingskracht en tot 50% hogere reinigings- en oppervlakprestatie dan zijn voorganger. Interne vermogensverliezen zijn geminimaliseerd en de sproeikwaliteit sterk verbeterd. Voorzien van keramische nozzle en lagering voor een extreem lange levensduur.

Kenmerken en voordelen
Tot 50% hogere reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger
  • Een enorme tijdsbesparing.
Minder vermogensverlies en betere spuitkwaliteit
  • Verbeterde reinigingskracht voor de verwijdering van hardnekkig vuil.
De roterende puntstraal van de roterende sproeier combineert de voordelen van een puntstraal en die van een vlakstraal
  • Hoge reinigingskracht alsook hoge oppervlakteprestatie
Keramische sproeier en keramische lagerring
  • Maximale serviceduur
Hoge reinigingscapaciteit
  • Verwijdert snel hardnekkig vuil
Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 180
Werkdruk (bar) max. 180
Temperatuur (°C) max. 60
Sproeiergrootte ( ) 50
Aansluitdraad M 18
Kleur zwart
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2