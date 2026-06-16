Bij max. 180 bar/18 MPa werkdruk en 60 °C watertemperatuur levert de nieuwe performance vuilfrees (nozzlemaat 050) maximale kracht. De roterende puntstraal zorgt voor 10× meer reinigingskracht en tot 50% hogere reinigings- en oppervlakprestatie dan zijn voorganger. Interne vermogensverliezen zijn geminimaliseerd en de sproeikwaliteit sterk verbeterd. Voorzien van keramische nozzle en lagering voor een extreem lange levensduur.