Vuilfrees, 120

10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.

10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.

Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 300
Werkdruk (bar) max. 300
Temperatuur (°C) max. 85
Sproeiergrootte ( ) 120
Aansluitdraad M 18
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,6
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Onderdelen Vuilfrees, 120

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