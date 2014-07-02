Vuilfrees, 120
10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.
10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|300
|Werkdruk (bar)
|max. 300
|Temperatuur (°C)
|max. 85
|Sproeiergrootte ( )
|120
|Aansluitdraad
|M 18
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,6
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Onderdelen Vuilfrees, 120
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