Маркуч за високо налягане, 20 м, DN 8, 315 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч
Маркуч за високо налягане с AVS връзка за макара за маркучи и EASY!Lock ръчна винтова връзка.
Спецификации
Технически данни
|ID ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Максимално налягане (бар)
|315
|Дължина (м)
|20
|Свързваща резба
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч
|Тегло с опаковката (кг)
|4,35
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