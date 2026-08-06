Автоматична макара за маркуч , неръждаема стомана, включва въртящ се държач, 20 м

Автоматична макара за маркуч от неръждаема стомана. С въртящ се държач. Подходящ за 20 m маркуч за високо налягане.

Автоматична макара за маркуч от неръждаема стомана. С въртящ се държач. Подходящ за 20 m маркуч за високо налягане.

Спецификации

Технически данни

Дължина (м) 20
Температура (°C) макс. 150
Максимално налягане (бар) 200
Тегло с опаковката (кг) 17,05

Обхват на доставката

  • Макара за маркуч

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