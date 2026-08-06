ABS макара за маркуч, пластмасова, 20 м

Автоматична макара за маркуч за 20 m маркуч за високо налягане. Конзолата е изработена от прахово боядисана стомана, макарата е изработен от пластмаса.

Автоматична макара за маркуч за 20 m маркуч за високо налягане. Конзолата е изработена от прахово боядисана стомана, макарата е изработен от пластмаса.

Спецификации

Технически данни

Дължина (м) 20
Температура (°C) макс. 100
Максимално налягане (бар) 200
Цвят черен
Тегло с опаковката (кг) 13,3

Обхват на доставката

  • Макара за маркуч

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