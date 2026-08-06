Макара за маркуч, автоматична, базалтово сиво покритие, 20 м

Автоматичните макари за маркуч осигуряват най-високо ниво на безопасност и удобство при навиване и развиване на маркучи за високо налягане.

Например за маркучи: арт. номер 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) или арт. номер 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).

Спецификации

Технически данни

Дължина (м) 20
Температура (°C) макс. 130
Цвят антрацит
Тегло с опаковката (кг) 16,92

Обхват на доставката

  • Макара за маркуч

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