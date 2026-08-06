Автоматична макара за маркуч , с покритие, 20 м

Автоматична макара за маркуч от здрава пластмаса. Боядисана стоманена скоба. Подходящ за 20 m маркуч за високо налягане.

Автоматична макара за маркуч от здрава пластмаса. Боядисана стоманена скоба. Подходящ за 20 m маркуч за високо налягане.

Спецификации

Технически данни

Дължина (м) 20
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 250
Цвят черен
Тегло с опаковката (кг) 11,2

Обхват на доставката

  • Макара за маркуч
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