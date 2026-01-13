Малката пръскалка за поливане е перфектна за по-елементарните задачи в градината. В зависимост от потребността плавно превключвате между конусовидна и точкова струя. Освен да полеете бързо и лесно цветя и лехи можете и да отстраните по-грубите замърсявания от тераси и градински мебели. Този начален модел пръскалка е подходящ както за поливане, така и за почистване. Със завъртане можете да спрете напълно притока на вода, когато вече не ви е необходима. Освен това: накрайниците за поливане и пистолетите за поливане на Керхер са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.