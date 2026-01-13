Пръскалка за поливане
Малка, удобна и лесна за свързване към градинския маркуч: идеалната пръскалка за по-елементарни задачи за поливане.
Малката пръскалка за поливане е перфектна за по-елементарните задачи в градината. В зависимост от потребността плавно превключвате между конусовидна и точкова струя. Освен да полеете бързо и лесно цветя и лехи можете и да отстраните по-грубите замърсявания от тераси и градински мебели. Този начален модел пръскалка е подходящ както за поливане, така и за почистване. Със завъртане можете да спрете напълно притока на вода, когато вече не ви е необходима. Освен това: накрайниците за поливане и пистолетите за поливане на Керхер са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.
Характеристики и предимства
Точкова и конусовидна форма на струята с плавно преминаване от една в друга
- Идеален за поливане (конусовидна струя) и почистване (точкова струя).
Самооттичане
- Оптимална защита срещу замръзване.
Малък и компактен
- Лесна употреба
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,052
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,066
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|131 x 36 x 36
Оборудване
- Видове струя: 2
- Функция за самоотичане
- Модел на пръскане: конусна струя
- Модел на пръскане: точкова струя
Сфера на приложение
- Поливане на растения
- Цветна леха, зеленчукова леха
- За почистване на леко замърсени повърхности