Пръскалка за поливане

Малка, удобна и лесна за свързване към градинския маркуч: идеалната пръскалка за по-елементарни задачи за поливане.

Малката пръскалка за поливане е перфектна за по-елементарните задачи в градината. В зависимост от потребността плавно превключвате между конусовидна и точкова струя. Освен да полеете бързо и лесно цветя и лехи можете и да отстраните по-грубите замърсявания от тераси и градински мебели. Този начален модел пръскалка е подходящ както за поливане, така и за почистване. Със завъртане можете да спрете напълно притока на вода, когато вече не ви е необходима. Освен това: накрайниците за поливане и пистолетите за поливане на Керхер са съвместими с всички клик-системи и се свързват лесно с градинските маркучи.

Характеристики и предимства
Точкова и конусовидна форма на струята с плавно преминаване от една в друга
  • Идеален за поливане (конусовидна струя) и почистване (точкова струя).
Самооттичане
  • Оптимална защита срещу замръзване.
Малък и компактен
  • Лесна употреба
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,052
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,066
Размери (Д х Ш х В) (мм) 131 x 36 x 36

Оборудване

  • Видове струя: 2
  • Функция за самоотичане
  • Модел на пръскане: конусна струя
  • Модел на пръскане: точкова струя
Пръскалка за поливане
Пръскалка за поливане

Видео

Сфера на приложение
  • Поливане на растения
  • Цветна леха, зеленчукова леха
  • За почистване на леко замърсени повърхности
Аксесоари