PGG 6/1
С мощност от 5 kW, бензиновият синхронен генератор PGG 6/1 впечатлява с до 10 часа независимо захранване за множество търговски и общински приложения.
Задвижван от мощен и надежден 4-тактов бензинов двигател (EU STAGE V), нашият синхронен генератор PGG 6/1 с 5 kW гарантира независимо захранване на строителни обекти, в селското стопанство или в общински райони. Големият 25-литров резервоар позволява продължителна работа до 10 часа (при пълна мощност до 6,5 часа), докато здравата стоманена рамка, непробиваемите колела и сгъваемата дръжка осигуряват максимална мобилност и при тежки условия. Благодарение на 2-те заземени гнезда и 1 синьо гнездо за каравана (всеки AC, 1-фазен) с автоматичен регулатор на напрежение (AVR), машината е подходяща за свързване с различни инструменти и оборудване. Усъвършенстваната технология за безопасност с защита от претоварване и недостиг на масло надеждно предпазва машината от увреждане.
Характеристики и предимства
Изключителна лекота на използване.Защитени от повреда колела гарантират постоянна висока мобилност. Електро старт за удобно и бързо стартиране на бензиновия двигател.
Максимална надеждност и безопасност.
Много мощна.230 V синхронен генератор надеждно осигурява непрекъсната мощност от 5,5 kW. Мощен бензинов двигател за приложения от минимум 6.5 часа с едно зареждане на резервоара.
Работа с водоструйки на Kärcher
- За използване на почистващи препарати с високо налягане в зони без външно захранване.
- Подходящ за избрани еднофазни водоструйки.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|230
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|75
|Номинална мощност (кВт)
|5
|Мощност (кВт)
|5,5
|Тип задвижване
|Бензин
|Работен обем (см³)
|390
|Номинална мощност на двигателя (кВт/к.с.)
|8,5 / 11,6
|Разход на гориво (л/ч)
|3,8
|Обем на резервоара (л)
|25
|Време на работа на 50% мощност (ч)
|10
|Време на работа на 100% мощност (ч)
|6,5
|Тегло с опаковката (кг)
|92,4
|Тегло без аксесоари (кг)
|84,7
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|743 x 713 x 670
Обхват на доставката
- Дисплей за състоянието на работа.
- DC изход (12 V)
- Клас на защита IP23
- Със защита от претоварване и недостиг на масло
- Индикатор за горивото
- Автоматично регулиране на напрежението (AVR)
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Сфера на приложение
- Независим източник на енергия за общините, напр. за прахосмукачки.
- Независим източник на енергия в строителството, напр. за ъглошлайфи.
- Независим източник на енергия в селското стопанство, напр. за водоструйки.