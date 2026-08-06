PGG 6/1

С мощност от 5 kW, бензиновият синхронен генератор PGG 6/1 впечатлява с до 10 часа независимо захранване за множество търговски и общински приложения.

Задвижван от мощен и надежден 4-тактов бензинов двигател (EU STAGE V), нашият синхронен генератор PGG 6/1 с 5 kW гарантира независимо захранване на строителни обекти, в селското стопанство или в общински райони. Големият 25-литров резервоар позволява продължителна работа до 10 часа (при пълна мощност до 6,5 часа), докато здравата стоманена рамка, непробиваемите колела и сгъваемата дръжка осигуряват максимална мобилност и при тежки условия. Благодарение на 2-те заземени гнезда и 1 синьо гнездо за каравана (всеки AC, 1-фазен) с автоматичен регулатор на напрежение (AVR), машината е подходяща за свързване с различни инструменти и оборудване. Усъвършенстваната технология за безопасност с защита от претоварване и недостиг на масло надеждно предпазва машината от увреждане.

Характеристики и предимства
Генератор за ток PGG 6/1: Изключителна лекота на използване.
Изключителна лекота на използване.
Защитени от повреда колела гарантират постоянна висока мобилност. Електро старт за удобно и бързо стартиране на бензиновия двигател.
Генератор за ток PGG 6/1: Максимална надеждност и безопасност.
Максимална надеждност и безопасност.
Генератор за ток PGG 6/1: Много мощна.
Много мощна.
230 V синхронен генератор надеждно осигурява непрекъсната мощност от 5,5 kW. Мощен бензинов двигател за приложения от минимум 6.5 часа с едно зареждане на резервоара.
Работа с водоструйки на Kärcher
  • За използване на почистващи препарати с високо налягане в зони без външно захранване.
  • Подходящ за избрани еднофазни водоструйки.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 230
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 75
Номинална мощност (кВт) 5
Мощност (кВт) 5,5
Тип задвижване Бензин
Работен обем (см³) 390
Номинална мощност на двигателя (кВт/к.с.) 8,5 / 11,6
Разход на гориво (л/ч) 3,8
Обем на резервоара (л) 25
Време на работа на 50% мощност (ч) 10
Време на работа на 100% мощност (ч) 6,5
Тегло с опаковката (кг) 92,4
Тегло без аксесоари (кг) 84,7
Размери (Д × Ш × В) (мм) 743 x 713 x 670

Обхват на доставката

  • Дисплей за състоянието на работа.
  • DC изход (12 V)
  • Клас на защита IP23
  • Със защита от претоварване и недостиг на масло
  • Индикатор за горивото
  • Автоматично регулиране на напрежението (AVR)
Генератор за ток PGG 6/1
Генератор за ток PGG 6/1

Видео

Сфера на приложение
  • Независим източник на енергия за общините, напр. за прахосмукачки.
  • Независим източник на енергия в строителството, напр. за ъглошлайфи.
  • Независим източник на енергия в селското стопанство, напр. за водоструйки.