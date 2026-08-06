Задвижван от мощен и надежден 4-тактов бензинов двигател (EU STAGE V), нашият синхронен генератор PGG 6/1 с 5 kW гарантира независимо захранване на строителни обекти, в селското стопанство или в общински райони. Големият 25-литров резервоар позволява продължителна работа до 10 часа (при пълна мощност до 6,5 часа), докато здравата стоманена рамка, непробиваемите колела и сгъваемата дръжка осигуряват максимална мобилност и при тежки условия. Благодарение на 2-те заземени гнезда и 1 синьо гнездо за каравана (всеки AC, 1-фазен) с автоматичен регулатор на напрежение (AVR), машината е подходяща за свързване с различни инструменти и оборудване. Усъвършенстваната технология за безопасност с защита от претоварване и недостиг на масло надеждно предпазва машината от увреждане.