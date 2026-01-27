Brosse nettoyante haute performance PS 30
Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.
La brosse haute performance PS 30 garantit des résultats de nettoyage éclatants sur les surfaces les plus diverses. À cet effet, elle est équipée de 3 buses haute pression qui éliminent même les saletés tenaces. Cela fait de la PS 30 l'alliée optimale pour le nettoyage fiable des espaces de petite et moyenne superficies tels que les escaliers et les bords. Afin d'atteindre les endroits difficiles d'accès, la tête de brosse peut être orientée sur 360°. Toutes les surfaces lisses peuvent être raclées en utilisant la raclette intégrée après le nettoyage. Ainsi, l'eau sale excédentaire est rapidement éliminée et les surfaces redeviennent immédiatement praticables. Cette combinaison du jet haute pression et de la pression de la brosse manuelle surclasse n'importe quelle brosse classique grâce à sa puissance de nettoyage et s'utilise avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Trois buses à haute pression intégréesNettoyage puissant à haute pression avec des résultats éclatants.
Raclette intégrée et remplaçableRaclage rapide de l'eau sale à l'aide de la raclette remplaçable.
Tête de brosse orientable sur 360°Permet d'atteindre aisément les endroits difficiles d'accès.
Brosse annulaire
- Protection contre les éclaboussures.
Design compact
- La forme maniable et compacte facilite le nettoyage des recoins et des bords sans éclaboussures.
Nettoyage puissant à l'aide d'un nettoyeur haute pression
- Les saletés tenaces sont éliminées de manière fiable sur diverses surfaces.
Combinaison d'un jet à haute pression et d'une pression de brosse manuelle
- Puissance de nettoyage particulièrement élevée en comparaison avec les brosses classiques.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.9
|Poids emballage inclus (kg)
|1.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|744 x 293 x 769
Appareils compatibles
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car&Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Home T150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.20M T50
- K 2.325
- K 2.410 T50 *CH
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3.500 Garden *CH
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home *CH
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4.200
- K 5 *CH
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5.55 M T 200
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 FC 2017
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7.700
- K5 Full Control
- K 3 Home & Pipe
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
Domaines d'utilisation
- Escaliers
- Terrasses
- Garage
- Murs de jardin et de pierre
- Balcon
- Chemins
- Allées, entrées de garage
Pièces de rechange Brosse nettoyante haute performance PS 30
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
