PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber
Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.
Der Powerschrubber PS 30 sorgt für strahlende Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Oberflächen. Dafür sorgen 3 Hochdruckdüsen, die auch hartnäckigen Schmutz lösen. Damit ist der PS 30 der optimale Helfer für die zuverlässige Reinigung von kleinen bis mittelgroßen Flächen, wie für Treppen und Kanten. Um an schwer zugängliche Stellen zu gelangen, kann der Bürstenkopf um 360° gedreht werden. Alle glatten Flächen können nach der Reinigung mit der integrierten Schmutzlippe abgezogen werden. So wird überflüssiges Schmutzwasser schnell entfernt und die Flächen sind direkt wieder nutzbar. Diese Kombination aus Hochdruckstrahl und manuellem Bürstendruck stellt mit seiner Reinigungsleistung jeden herkömmlichen Schrubber in die Ecke und kann mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2 bis K 7 kombiniert werden.
Merkmale und Vorteile
Drei integrierte HochdruckdüsenKraftvolle Reinigung per Hochdruck mit strahlenden Ergebnissen.
Integrierte und austauschbare AbziehlippeSchnelles Abziehen von Schmutzwasser mit der austauschbaren Abziehlippe.
Bürstenkopf um 360° drehbarMacht schwer zugängliche Stellen leicht erreichbar.
Borstenring
- Schutz gegen Spritzwasser.
Kompakte Form
- Wendige, kompakte Form erleichtert spritzfreie Reinigung von Ecken und Kanten.
Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck
- Hartnäckiger Schmutz wird zuverlässig von unterschiedlichen Oberflächen entfernt.
Kombination aus Hochdruckstrahl und manuellem Bürstendruck
- Extra starke Reinigungsleistung im Vergleich zu herkömmlichen Schrubbern.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|744 x 293 x 769
Videos
Kompatible Geräte
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home T 150
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home T 150
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.20 M T 50
- K 2.325
- K 2.410 T50
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3.500 Garden
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home&Pipe
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home T 350
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4.200
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home T 350
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Home T 350
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5.55 M T 200
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K 7.700
- K Mini
Anwendungsgebiete
- Treppen
- Terrasse
- Garage
- Garten- und Steinmauern
- Balkon
- Wege
- (Hof-)Einfahrten
