Desinfektionsreiniger, flüssig RM 732, 5l

Der Desinfektionsreiniger RM 732 verbindet einen effizienten Reiniger gegen starke Verschmutzungen mit der Wirksamkeit eines Desinfektionsmittels gegen eine Vielzahl von Krankheitserregern.

Reinigen und desinfizieren in einem Arbeitsgang ermöglicht der hochwirksame Kärcher Desinfektionsreiniger, flüssig RM 732. Er beseitigt einerseits mühelos auch Öle, Fette und mineralische Verschmutzungen, andererseits wirkt er bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid gegen eine Vielzahl von Krankheitserregern wie beispielsweise Escherichia coli, Candida albicans oder das Coronavirus SARS-CoV-2. Damit eignet sich RM 732 perfekt zum Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, der Lebensmittelindustrie und weiteren Anwendungsbereichen bis hin zum Gesundheitswesen. RM 732 verursacht keinerlei Geruchsbelastung, da es frei von Aldehyden, Phenolen, Alkohol oder Chlor ist, und lässt sich problemlos auf viele Arten einsetzen. Dabei ist die klassische Sprüh-Wisch-Desinfektion genauso möglich wie das großflächige Ausbringen mittels Reinigungsmittel-Sprayer, Scheuersaugmaschine oder Hochdruckreiniger.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 5
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 10
Gewicht (kg) 5.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 5.3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 192 x 145 x 248
Desinfektionsreiniger, flüssig RM 732, 5l
Desinfektionsreiniger, flüssig RM 732, 5l
Desinfektionsreiniger, flüssig RM 732, 5l
Desinfektionsreiniger, flüssig RM 732, 5l
Desinfektionsreiniger, flüssig RM 732, 5l
Desinfektionsreiniger, flüssig RM 732, 5l
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Milchküche
  • Oberflächenreinigung und Desinfektion
  • Fitness-und Wellnessbereich
  • Oberflächenreinigung
  • Aufenthalts- und Behandlungsräume
  • Sanitärbereich
Zubehör