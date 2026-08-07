Extrêmement efficace, le désinfectant liquide RM 732 de Kärcher permet un nettoyage et une désinfection en une seule étape. D'une part, il élimine sans effort les huiles, les graisses et les salissures minérales, d'autre part, il est bactéricide, lévurocide et virucide à spectre limité contre un grand nombre d'agents pathogènes tels que Escherichia coli, Candida albicans ou le coronavirus SARS-CoV-2. Le RM 732 est donc parfaitement adapté à une utilisation dans les usines de transformation des aliments, l'industrie agroalimentaire et d'autres domaines d'application allant jusqu'au secteur de la santé. Le RM 732 ne provoque aucune pollution olfactive, car il est exempt d'aldéhydes, de phénols, d'alcool ou de chlore et peut être utilisé de nombreuses manières sans aucun problème. Pour ce faire, la désinfection classique par pulvérisation et essuyage est tout aussi possible que l'application sur de grandes surfaces au moyen d'un pulvérisateur de détergent, d'une autolaveuse aspirante ou d'un nettoyeur haute pression.