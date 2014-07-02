FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1
Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean mit Autoshampoo. Das Schnellwechselsystem für die Reinigungsmittelausbringung ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln mit nur einem Klick. Die Reinigungsmitteldosierung lässt sich bequem an der Schaumdüse regulieren (gelber Knopf). Die Strahlebene ist nach Bedarf drehbar. Schaumdüse nach Gebrauch mit klarem Wasser spülen, um Verstopfungen durch Reinigungsmittel-Rückstände zu vermeiden. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.
Merkmale und Vorteile
Innovative Schaumdüse
- Erzeugung und Ausbringung von kraftvollem Schaum.
Im Set
- Praktisches Set mit verschiedenen Reinigungsmitteln.
Schnellwechselsystem
- Schneller und bequemer Austausch der Reinigungsmittel mit nur einem Klick.
Reinigungsmitteldosierung
- Benutzerregulierter Reinigungsmittelverbrauch.
Transparenter Reinigungsmittelbehälter
- Behälter-Inhalt ist jederzeit sichtbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (kg)
|1.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|103 x 201 x 260
|Kompatibilität
|Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.
Videos
Kompatible Geräte
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home T 150
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home T 150
- K 2.00
- K 2.01
- K 2.040 M T 50
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.16
- K 2.20 M T 50
- K 2.200 Balcony
- K 2.300
- K 2.325
- K 2.36 M T 50
- K 2.410 T50
- K 2.54 M
- K 2.59 MD
- K 2.850 ECO
- K 2.900 M
- K 2.91 MD
- K 2.91 MD T 50
- K 2.99 M plus T 50
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home&Pipe
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home T 350
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home T 350
- K 4 Pure Home
- K 4.00 ECO SILENT
- K 4.200
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.88 M T100
- K 4.900M T300
- K 4.91MD
- K 4.98 M
- K 4.990 MD T 250
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home T 350
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Home T 350
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5 Premium eco!ogic Home T 350
- K 5.200 T250 WB
- K 5.50 M Plus
- K 5.520 T400
- K 5.55 M T 200
- K 5.600
- K 5.80 M
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85M Plus
- K 5.86 MD T 250 HC 60
- K 5.91 MD
- K 6.300
- K 6.50M plus
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.80M
- K 6.85M
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium eco!ogic Car & Home
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control Home
- K 7.20 MX
- K 7.400
- K 7.700
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.80M PLUS
- K 7.85M
- K 7.91MD
- K Mini
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Wohnmobile
Zubehör
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.