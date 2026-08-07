TL Niederdruckadapter

TL Niederdruckadapter bestehend aus einem Kugelhahn zur werkzeuglosen Montage an Teleskopstangen. Speziell für Einsätze mit rotierenden Hochdruckbürsten geeignet.

Spezifikationen

Technische Daten

Zulauftemperatur (°C) max. 40
Anschlussgewinde M 22
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.9

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Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Ideal zur Fassaden- und Solarpanelreinigung geeignet