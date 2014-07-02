Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me

5-m-Verlängerungsschlauch für FRV 30 Me. Inkl. Verbindungsmuffe.

Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Silber
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1.1
Kompatible Geräte