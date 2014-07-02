Wasserfeinfilter, mit Adapter

Wasser-Feinfilter, Maschenweite 125 μm, max. Temperatur 50° C. Schützt das Gerät vor Schmutzteilchen im Wasser. Wassermenge bis 1.200 l/h. Anschluss 3/4", mit Adapter 1".

Der Wasser-Feinfilter hat eine Maschenweite von 125 μm und eignet sich für Temperaturen bis maximal 50° C. Schützt das Gerät vor Schmutzteilchen im Wasser. Zur Montage am Geräteeingang. Wassermenge bis 1.200 l/h. Anschluss 3/4", mit Adapter 1".

Spezifikationen

Technische Daten

Wasseranschluss (Zoll) 3/4″ / 1″
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.3
Kompatible Geräte
Wasserfeinfilter, mit Adapter Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

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