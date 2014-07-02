Filtre fin à eau, avec adaptateur

À monter sur la sortie de l’appareil, 125 μm, avec adaptateur R 3/4" / R 1".

Le filtre fin à eau présente une largeur de maillage de 125 µm et convient à des températures pouvant atteindre 50 °C. Protège l'appareil contre les particules de saletés se trouvant dans l'eau. Peut être monté à l'entrée de l'appareil. Débit d'eau jusqu'à 1 200 l/h. Raccord 3/4", avec adaptateur 1".

Spécifications

Données techniques

Raccordement d'eau (pouces) 3/4″ / 1″
Poids emballage inclus (kg) 0.3
Appareils compatibles
Pièces de rechange Filtre fin à eau, avec adaptateur

Pièces de rechange d'origine Kärcher
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