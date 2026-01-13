Adaptador G3/4 a G1/2 reductor
Sistemas de conexión flexibles para cualquier exigencia Cuando se está regando y algo falla, casi siempre se trata de la conexión al grifo o los empalmes de las mangueras. Por esta razón, KÄRCHER ofrece una gama completa de accesorios específicos para conectar y desconectar las mangueras, así como para reparar los elementos de conexión. Las conexiones de manguera universales patentadas son compatibles con los tres diámetros de manguera más utilizados en el mercado, así como los principales sistemas de conexión del mercado.
Especialmente robusta. El reductor permite conectar dos tamaños de rosca. Sistema de conexión compatible con todos los conectores más conocidos del mercado.
Características y ventajas
Robustez excepcional
Elemento reductor
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño de rosca
|G3/4 + G1/2
|Color
|negro
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|48 x 33 x 33
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
Equipos compatibles
Productos actuales
- Aspersor circular CS 90 vario
- Aspersor circular RS 130/3
- Aspersor multifunción MS 100
- Aspersor oscilante OS 3.220 Básico
- Aspersor oscilante OS 5.320 S Medio
- Aspersor oscilante OS 5.320 SV
- Aspersor por impulsos con lanza PS 300
- Boquilla
- Carro portamangueras HT 3.400
- Carro portamangueras HT 4.500, sin Manguera
- HBX 2.10 Compact
- HBX 4.20 Automatic
- Lanza de spray Premium
- Pistola de riego
- Pistola de riego Plus
- Pistola de riego Premium metal
- Pistola de riego multifunción Plus
- Pistola de riego multifunción de metal Premium
- Pistola de riego multiuso
- Pistola pulverizadora multifunción
- Rociador pulverizador CS 90 Spike
- Soporte con carro sin manguera HR 7.300
- Soporte portamanguera compacto CR 3.110 Balcony