Manguera Performance Plus 1/2" de 50 m
Extremadamente resistente a torsiones, robusta y flexible gracias a su tejido multicapa de gran calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de 50 m de largo para un caudal permanente de agua.
La nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de alta calidad y una longitud de 50 m destaca especialmente por su tejido multicapa de alta calidad con tacto mejorado. Por un lado, es muy flexible y resistente a torsiones, lo que hace la manguera especialmente robusta y permita un caudal permanente de agua. Por otro lado, la manguera se adapta mejor a la mano. Gracias a la capa exterior anti-UV resistente, el material está protegido en cualquier condición meteorológica. Y para impedir la formación de algas en la manguera, la capa intermedia es opaca. Además, la manguera sostenible no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo y, por lo tanto, no representa ningún riesgo para la salud. Asimismo, la manguera soporta una presión de hasta 45 bares y temperaturas de −20 a +60 °C. Quien quiera regar superficies y jardines de tamaño mediano y grande, puede contar con el mejor equipo: la manguera de riego Performance Plus. Este modelo dispone de 15 años de garantía.
Características y ventajas
Tejido multicapa de alta calidad
- Flexibilidad y resistencia al estrangulamiento para garantizar un caudal de agua óptimo.
50 metros
- Para el riego de superficies y jardines medianos o grandes.
Gracias al tejido de alta calidad con un alto grosor de pared, es adecuada para una presión de hasta 45 bares
- Resistencia garantizada.
Manguera de riego de fácil manejo con recubrimiento tejido a prueba de presión
- Para permitir un manejo sencillo.
Alta resistencia térmica, de –20 a +60 °C
- Manguera de alta calidad.
Capa intermedia opaca que evita la formación de algas en la manguera
- Para una vida útil especialmente larga.
Manguera de riego de alta calidad sin ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo
- Respetuosa con el medio ambiente e inofensiva para la salud.
Capa exterior anti-UV resistente
- Extremadamente resistente a la intemperie.
15 años de garantía
- Larga vida útil y máxima calidad.
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro
|1/2″
|Longitud de la manguera (m)
|50
|Color
|negro
|Peso (kg)
|6,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|390 x 390 x 170
Equipos compatibles
Productos actuales
- K 2 Battery Set
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Home
- K 4 Classic Car
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- G 7.180
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Bike *ES
- K 2 Classic Home *ES
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Classic
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact + Kit limpieza tuberías
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Full Control Car
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car Kit
- K 4 Power Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 4 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power control Home Kit
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium FC Plus Home Wood*UE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Home
- K 7 Compact
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Power Pack Placas Solares
- K 7 Premium Car
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Set
- K Mini
- KHB 6 Battery Set
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- KHD 4 L Basic Car
- K 2 Battery
- K 2 Power Control Car
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Compact Home
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Premium Power Control
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home