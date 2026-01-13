Manguera PrimoFlex® Plus 1/2", 50 m

Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (1/2"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.

La manguera de gran calidad PrimoFlex®, con un diámetro de 1/2" y una longitud de 50 m, es ideal para regar superficies y jardines de tamaño pequeño a grande. La manguera de riego de 3 capas con recubrimiento tejido resistente a la presión no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo, de modo que es totalmente inofensiva para la salud. La capa exterior anti-UV resistente a la intemperie protege el material y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. La presión de estallido es de 24 bar. Además, la manguera se caracteriza por su resistencia a las altas temperaturas de 0 a +40 °C. Esta manguera de riego cuenta con una garantía de 12 años. Las mangueras de riego de la línea de riego de Kärcher destacan por ser sumamente flexibles, robustas y resistentes a torsiones. Las ventajas son evidentes: larga vida útil y fácil manejo. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.

Características y ventajas
12 años de garantía
  • Larga vida útil garantizada
Tres capas
  • Resistente al doblado.
Presión de estallido de 24 bar
  • Robustez garantizada.
Manguera de riego de fácil manejo con recubrimiento tejido a prueba de presión
  • Para permitir un manejo sencillo.
Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C
  • Robustez garantizada.
Sin cadmio, bario ni plomo
  • Inofensiva para la salud y respetuosa con el medio ambiente
Capa intermedia opaca que evita la formación de algas en la manguera
  • Robustez y resistencia garantizadas
Manguera de riego de alta calidad sin ftalatos (< 0,1 %)
  • Inofensiva para la salud y respetuosa con el medio ambiente
Capa exterior anti-UV resistente a la intemperie
  • Robustez garantizada.
Especificaciones

Características técnicas

Diámetro 1/2″
Longitud de la manguera (m) 50
Color amarillo
Peso (kg) 5,6
Peso con embalaje incluido (kg) 5,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 380 x 380 x 155
Manguera PrimoFlex® Plus 1/2", 50 m
