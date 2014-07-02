Flexible haute pression Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 x 1,5).
Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 x 1,5).
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 8
|Température (°C)
|max. 155
|Pression maximum (bar)
|400
|Longueur (m)
|1,5
|Filetage du raccord
|2 x M22 x 1,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,9