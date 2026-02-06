G 180 Q Pistolet pour tous les K avec Quick Connect

Poignée pistolet Quick Connect G 180 Q, 13 cm plus long et offrant un confort et une ergonomie améliorés. Compatible avec les nettoyeurs haute pression du K 2 au K 7 avec Quick Connect.

Plus long, plus confortable et plus ergonomique: les 13 centimètres supplémentaires de la poignée-pistolet G 180 Q avec raccord Quick Connect font la différence – et cela rend le nettoyage à la haute pression plus agréable que jamais. Idéal comme pistolet de rechange pour tous les nettoyeurs haute pression des classes K 2 à K 7 avec adaptateur Quick Connect. (Hors poignée Full Control avec indicateur LED).

Caractéristiques et avantages
Quick Connect
  • Système de raccordement rapide pour un raccorement simple de la lance et du flexible haute pression.
Raccord à baïonnette
  • Permet un raccord à tous les accessoires Kärcher
Application de détergent sans lance de pulvérisation, directement par le pistolet à gâchette
  • Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Buse de rinçage directement sur le pistolet (sans lance de pulvérisation)
  • Élimination efficace et rapide des saletés délogées.
Sécurité enfants
  • Poignée-pistolet bloquée
Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 dotés d'un adaptateur Quick Connect
  • Idéal pour les mises à niveau et les remplacements ultérieurs.
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 0,4
Poids avec emballage (kg) 0,5
Dimensions (L × l × H) (mm) 551 x 43 x 188