G 180 Q Pistolet pour tous les K avec Quick Connect
Poignée pistolet Quick Connect G 180 Q, 13 cm plus long et offrant un confort et une ergonomie améliorés. Compatible avec les nettoyeurs haute pression du K 2 au K 7 avec Quick Connect.
Plus long, plus confortable et plus ergonomique: les 13 centimètres supplémentaires de la poignée-pistolet G 180 Q avec raccord Quick Connect font la différence – et cela rend le nettoyage à la haute pression plus agréable que jamais. Idéal comme pistolet de rechange pour tous les nettoyeurs haute pression des classes K 2 à K 7 avec adaptateur Quick Connect. (Hors poignée Full Control avec indicateur LED).
Caractéristiques et avantages
Quick Connect
- Système de raccordement rapide pour un raccorement simple de la lance et du flexible haute pression.
Raccord à baïonnette
- Permet un raccord à tous les accessoires Kärcher
Application de détergent sans lance de pulvérisation, directement par le pistolet à gâchette
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Buse de rinçage directement sur le pistolet (sans lance de pulvérisation)
- Élimination efficace et rapide des saletés délogées.
Sécurité enfants
- Poignée-pistolet bloquée
Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 dotés d'un adaptateur Quick Connect
- Idéal pour les mises à niveau et les remplacements ultérieurs.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|551 x 43 x 188