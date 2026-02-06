Plus long, plus confortable et plus ergonomique: les 13 centimètres supplémentaires de la poignée-pistolet G 180 Q avec raccord Quick Connect font la différence – et cela rend le nettoyage à la haute pression plus agréable que jamais. Idéal comme pistolet de rechange pour tous les nettoyeurs haute pression des classes K 2 à K 7 avec adaptateur Quick Connect. (Hors poignée Full Control avec indicateur LED).