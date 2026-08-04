Powerbuse 0°, 045

Jet pleine puissance convenant tout particulièrement aux salissures tenaces.

Buse HP avec jet puissant convenant tout particulièrement aux salissures tenaces.

Spécifications

Données techniques

Taille de buse ( ) 45
Filetage du raccord EASY!Lock
Couleur argent
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