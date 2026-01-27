Nettoyant pierres et façades RM 623, 5l

Le nettoyant pierres et façades RM 623 est idéal pour les murets, façades et toitures avec double action anti-mousse et anti-corrosion laissant un film imperméable après application.

Le nettoyant pierres et façades RM 623 offre un double effet : il agit comme un anti-mousse et un fongicide. De plus, il laisse un film imperméable après nettoyage. Idéal pour les terrasses, murets, façades et toitures. Il garantit un nettoyage optimal sans compromettre la beauté de votre espace extérieur.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 5
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
Poids (kg) 5
Poids avec emballage (kg) 5,4
Dimensions (L × l × H) (mm) 192 x 145 x 248
Domaines d'utilisation
  • Terrasses
  • Façades en aluminium
  • Surfaces en pierre
  • Murs de jardin et de pierre
