Nettoyant pierres et façades RM 623, 5l
Le nettoyant pierres et façades RM 623 offre un double effet : il agit comme un anti-mousse et un fongicide. De plus, il laisse un film imperméable après nettoyage. Idéal pour les terrasses, murets, façades et toitures. Il garantit un nettoyage optimal sans compromettre la beauté de votre espace extérieur.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|Poids (kg)
|5
|Poids avec emballage (kg)
|5,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|192 x 145 x 248
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
- K 4.98 MD plus T 300
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5.20 M plus
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.80M PLUS T 250 *EU
- K 5.91 MD
- K 7.20 M T 300
- K 7.20 M plus
- Nettoyeur haute pression K 215
- Nettoyeur haute pression K 220 M +
- Nettoyeur haute pression K 2300 + T50
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Façades en aluminium
- Surfaces en pierre
- Murs de jardin et de pierre