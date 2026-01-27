Shampoing auto RM 619, 5l
Le shampoing auto RM 619 est idéal pour les voitures, motos et vélos avec une formule de séchage rapide, sans laisser de traces de calcaire.
Le shampoing auto RM 619 s'applique sur tous types de véhicules, il offre une solution rapide et efficace pour le nettoyage de vos voitures, motos et vélos. Sa formule spéciale assure un séchage rapide, évitant ainsi les traces et gouttes de calcaire. De plus, sa formule extra brillante garantit un éclat durable de la carrosserie pendant plusieurs jours.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|Poids avec emballage (kg)
|5,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|190 x 140 x 250
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
- K 4.98 MD plus T 300
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5.20 M plus
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.80M PLUS T 250 *EU
- K 5.91 MD
- K 7.20 M T 300
- K 7.20 M plus
- Nettoyeur haute pression K 215
- Nettoyeur haute pression K 220 M +
- Nettoyeur haute pression K 2300 + T50
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters