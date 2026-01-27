Le shampoing auto RM 619 s'applique sur tous types de véhicules, il offre une solution rapide et efficace pour le nettoyage de vos voitures, motos et vélos. Sa formule spéciale assure un séchage rapide, évitant ainsi les traces et gouttes de calcaire. De plus, sa formule extra brillante garantit un éclat durable de la carrosserie pendant plusieurs jours.