Le nettoyant universel RM 555 est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression. Sa formule puissante élimine efficacement les corps gras et les salissures minérales. Polyvalent, il convient à tous les supports, que ce soit les terrasses, le mobilier de jardin, les véhicules ou même la graisse tenace. Simplifiez votre nettoyage avec le nettoyant universel RM 555.