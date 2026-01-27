Nettoyant universel RM 555, 5l
Le nettoyant universel RM 555 convient à toutes les surfaces extérieures (terrasses, mobiliers, véhicules) et élimine efficacement graisses et saletés minérales.
Le nettoyant universel RM 555 est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression. Sa formule puissante élimine efficacement les corps gras et les salissures minérales. Polyvalent, il convient à tous les supports, que ce soit les terrasses, le mobilier de jardin, les véhicules ou même la graisse tenace. Simplifiez votre nettoyage avec le nettoyant universel RM 555.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|Poids (kg)
|5,2
|Poids avec emballage (kg)
|5,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|192 x 145 x 248
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
- K 4.98 MD plus T 300
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5.20 M plus
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.80M PLUS T 250 *EU
- K 5.91 MD
- K 7.20 M T 300
- K 7.20 M plus
- Nettoyeur haute pression K 215
- Nettoyeur haute pression K 220 M +
- Nettoyeur haute pression K 2300 + T50
Domaines d'utilisation
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Véhicules