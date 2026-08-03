Το εξάρτημα χαλιού και το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για το φρεσκάρισμα και την απολύμανση των χαλιών με ατμό. Το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix μπορεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί εύκολα και άνετα από το εξάρτημα χαλιού. Και μάλιστα χωρίς να χρειαστεί να σκύψετε και να έρθετε σε επαφή με το ρύπο. Η ισχύς του ατμού φρεσκάρει γρήγορα και εύκολα τα χαλιά και ξανασηκώνει τις ίνες, αποκαθιστώντας την ελαστικότητά τους, ενώ ταυτόγχρονα εξολοθρεύει μικρόβια και ιούς.