Εξάρτημα χαλιού ατμοκαθαριστών SC
Το εξάρτημα χαλιού ατμοκαθαριστών είναι ιδανικό για το φρεσκάρισμα και την απολύμανση των χαλιών με ατμό. Εξασφαλίζει επίσης φρεσκάδα για τις ίνες των χαλιών, ενώ μπορεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί εύκολα στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix.
Το εξάρτημα χαλιού και το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για το φρεσκάρισμα και την απολύμανση των χαλιών με ατμό. Το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix μπορεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί εύκολα και άνετα από το εξάρτημα χαλιού. Και μάλιστα χωρίς να χρειαστεί να σκύψετε και να έρθετε σε επαφή με το ρύπο. Η ισχύς του ατμού φρεσκάρει γρήγορα και εύκολα τα χαλιά και ξανασηκώνει τις ίνες, αποκαθιστώντας την ελαστικότητά τους, ενώ ταυτόγχρονα εξολοθρεύει μικρόβια και ιούς.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατάλληλο για το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix
- Μπορείτε εύκολα να δώσετε νέα πνοή στα χαλιά με τον ατμό.
Το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix μπορεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί εύκολα από το εξάρτημα χαλιού.
- Για βολικό χειρισμό χωρίς να χρειάζεται να σκύψετε.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|357 x 178 x 46
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδα με μοκέτα