Τα δύο υφάσματα μικροϊνών υψηλής ποιότητας που περιλαμβάνονται στο σετ επιτρέπουν στο ακροφύσιο να χαλαρώνει και να μαζεύει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους σε μπάνια και κουζίνες. Ακόμη και οι ισχυροί ρύποι στις εστίες μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς κόπο. Ο βολικός και αξιόπιστος σχεδιασμός με άγκιστρο και βρόχο στερεώνει το πανί με ασφάλεια στο ακροφύσιο χειρός και σημαίνει ότι το πανί μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα χωρίς να έρθει σε επαφή με τη βρωμιά.