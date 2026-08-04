Σετ πανιών για ευέλικτο ακροφύσιο χειρός
Τα πανιά για το εύκαμπτο ακροφύσιο χειρός είναι κατασκευασμένα από μικροΐνες υψηλής ποιότητας - για να χαλαρώνουν και να μαζεύουν ακόμα περισσότερους ρύπους. Το σύστημα με άγκιστρο και βρόχο καθιστά εύκολη την αλλαγή του πανιού χωρίς να χρειάζεται να έρθεις σε επαφή με ρύπους.
Τα δύο υφάσματα μικροϊνών υψηλής ποιότητας που περιλαμβάνονται στο σετ επιτρέπουν στο ακροφύσιο να χαλαρώνει και να μαζεύει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους σε μπάνια και κουζίνες. Ακόμη και οι ισχυροί ρύποι στις εστίες μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς κόπο. Ο βολικός και αξιόπιστος σχεδιασμός με άγκιστρο και βρόχο στερεώνει το πανί με ασφάλεια στο ακροφύσιο χειρός και σημαίνει ότι το πανί μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα χωρίς να έρθει σε επαφή με τη βρωμιά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πανί μικροϊνών υψηλής ποιότηταςΗ ειδική δομή βρόχου του πανιού εξασφαλίζει ιδιαίτερα καλή πρόσληψη της βρωμιάς και σχολαστικά αποτελέσματα καθαρισμού. Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Βολικό σύστημα με άγκιστρο και βρόχοΤο πανί προσαρμόζεται στο ακροφύσιο χειρός απλά πιέζοντας το. Το πανί δεν γλιστράει κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
Ιμάντας στο πανίΚαμία επαφή με τη βρωμιά κατά την αλλαγή πανιών: απλά κρατήστε το πανί από τον ιμάντα και τραβήξτε το ακροφύσιο χειρός προς τα πάνω και μακριά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|170 x 65 x 10
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Νιπτήρες
- Πλακάκια
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Καμπίνα ντους/μπανιέρα
- Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
- Εστίες
- Φούρνος
- Απορροφητήρες