Με το σύστημα καθαρισμού βαρελιών BC 14/12, ο καθαρισμός βαρελιών είναι ευκολότερος και οικονομικότερος από ποτέ. Δεν υπάρχει ανάγκη για χρονοβόρες επανατοποθετήσεις, αντιθέτως το σύστημα καθαρισμού βαρελιών εισάγεται απευθείας στο βαρέλι ή στο δοχείο και ο καθαρισμός με υψηλή πίεση μπορεί να ξεκινήσει αμέσως. Μετά τον καθαρισμό με υψηλή πίεση, αρκεί μια απλή κίνηση του χεριού για να μεταβεί αμέσως η μονάδα από τη λειτουργία καθαρισμού υψηλής πίεσης στη λειτουργία αναρρόφησης και να καταστεί έτσι το βαρέλι ή το δοχείο και πάλι έτοιμο για χρήση.