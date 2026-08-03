Σύστημα καθαρισμού βαρελιών BC 14/12 C

Το σύστημα καθαρισμού βαρελιών BC 14/12 είναι μια συσκευή ψεκασμού για τον καθαρισμό του εσωτερικού δοχείων και βαρελιών - ιδίως δρύινων βαρελιών χωρητικότητας 225 έως 600 λίτρων.

Με το σύστημα καθαρισμού βαρελιών BC 14/12, ο καθαρισμός βαρελιών είναι ευκολότερος και οικονομικότερος από ποτέ. Δεν υπάρχει ανάγκη για χρονοβόρες επανατοποθετήσεις, αντιθέτως το σύστημα καθαρισμού βαρελιών εισάγεται απευθείας στο βαρέλι ή στο δοχείο και ο καθαρισμός με υψηλή πίεση μπορεί να ξεκινήσει αμέσως. Μετά τον καθαρισμό με υψηλή πίεση, αρκεί μια απλή κίνηση του χεριού για να μεταβεί αμέσως η μονάδα από τη λειτουργία καθαρισμού υψηλής πίεσης στη λειτουργία αναρρόφησης και να καταστεί έτσι το βαρέλι ή το δοχείο και πάλι έτοιμο για χρήση.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Κίνηση Ηλεκτροκίνητο
Αριθμός ακροφυσίων (Τεμάχιο(α)) 2
Παροχή (l/h) 1400
Ταχύτητα περιστροφής (rpm) 62
Μήκος σπειρώματος (mm) 315 - 900
Τάση (V) 115 - 240
Συχνότητα (Hz) 50 - 60
Άνοιγμα κάδου (mm) min. 40
Θερμοκρασία (°C) max. 80
Βάρος (kg) 4,8
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 1170