Σύστημα καθαρισμού βαρελιών BC 14/12 C
Το σύστημα καθαρισμού βαρελιών BC 14/12 είναι μια συσκευή ψεκασμού για τον καθαρισμό του εσωτερικού δοχείων και βαρελιών - ιδίως δρύινων βαρελιών χωρητικότητας 225 έως 600 λίτρων.
Με το σύστημα καθαρισμού βαρελιών BC 14/12, ο καθαρισμός βαρελιών είναι ευκολότερος και οικονομικότερος από ποτέ. Δεν υπάρχει ανάγκη για χρονοβόρες επανατοποθετήσεις, αντιθέτως το σύστημα καθαρισμού βαρελιών εισάγεται απευθείας στο βαρέλι ή στο δοχείο και ο καθαρισμός με υψηλή πίεση μπορεί να ξεκινήσει αμέσως. Μετά τον καθαρισμό με υψηλή πίεση, αρκεί μια απλή κίνηση του χεριού για να μεταβεί αμέσως η μονάδα από τη λειτουργία καθαρισμού υψηλής πίεσης στη λειτουργία αναρρόφησης και να καταστεί έτσι το βαρέλι ή το δοχείο και πάλι έτοιμο για χρήση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Κίνηση
|Ηλεκτροκίνητο
|Αριθμός ακροφυσίων (Τεμάχιο(α))
|2
|Παροχή (l/h)
|1400
|Ταχύτητα περιστροφής (rpm)
|62
|Μήκος σπειρώματος (mm)
|315 - 900
|Τάση (V)
|115 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Άνοιγμα κάδου (mm)
|min. 40
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 80
|Βάρος (kg)
|4,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1170
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/16-4M
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus