XXL βούρτσα σχισμών
Αβίαστος και αποτελεσματικός καθαρισμός σχισμών, χωρίς χημικά. Η μεγάλη βούρτσα σχισμών XXL με τον εύκαμπτο σύνδεσμο είναι η τέλεια λύση για τον καθαρισμό μιας μεγάλης ποικιλίας αρμών πλακιδίων.
Η βούρτσα σχισμών XXL είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εξάρτημα για τον καθαρισμό με ατμό. Η προηγουμένως χρονοβόρα διαδικασία τριψίματος των αρμών των τσιμεντοπλακιδίων γίνεται τώρα πιο εύκολη από ποτέ με αυτή τη βούρτσα. Απλώς σύνδεσε τη βούρτσα στους σωλήνες προέκτασης, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα όρθια. Ο εύκαμπτος σύνδεσμος της βούρτσας εξασφαλίζει άνεση τόσο κατά τη χρήση της στο δάπεδο όσο και στους τοίχους. Ο ατμός διανέμεται γρήγορα και ομοιόμορφα πάνω στη βούρτσα και φτάνει ακόμη και σε περιοχές που διαφορετικά είναι δύσκολο να προσεγγιστούν. Το μέγεθος της βούρτσας ρωγμών και η διάταξη των τριχών στη σειρά έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να καθαρίζεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Αυτό εξασφαλίζει μια ασύγκριτα γρήγορη και εύκολη εμπειρία καθαρισμού - και όλα αυτά χωρίς χημικά. Εάν οι τρίχες φθαρούν σε οποιοδήποτε σημείο, ολόκληρη η λωρίδα βούρτσας μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Διάταξη των τριχώνΗ διάταξη των τριχών σε σειρά επιτρέπει τον ακριβή και αποτελεσματικό καθαρισμό των ρωγμών. Η βούρτσα σχισμών XXL καθαρίζει τις σχισμές γρήγορα και αποτελεσματικά και μαζεύει ακόμη και ρύπους που έχουν συσσωρευτεί σε βαθιά σημεία. Οι χαραμάδες στα μπάνια και τις κουζίνες φαίνονται και πάλι σαν καινούργιες.
Ευέλικτη άρθρωσηΗ εύκαμπτη άρθρωση της βούρτσας σχισμών XXL εξασφαλίζει εύκολο και αβίαστο καθαρισμό των σχισμών από διαφορετικές θέσεις και γωνίες. Η χρήση της με τους σωλήνες προέκτασης του ατμοκαθαριστή μας είναι πολύ βολική σε σύγκριση με τον χειροκίνητο καθαρισμό σχισμών. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με άνεση ενώ στέκεστε όρθιοι.
Υψηλής ποιότητας υλικό των τριχώνΜεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στις τρίχες εξαιρετικά χαμηλής φθοράς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τσιμεντένιους αρμούς, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σιλικόνη.
Ανταλλάξιμη λωρίδα βούρτσας
- Όταν οι τρίχες φθαρούν, ολόκληρη η σειρά των βουρτσών μπορεί απλά να βγει και να αντικατασταθεί με μια νέα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|156 x 39 x 217
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Πεδία εφαρμογής
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)