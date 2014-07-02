Water fine filter, 100 μm, R 1"
Fine-mesh water filter, 100 μm, max. temperature 60°C. Connects to high-pressure cleaner. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connector 1".
Fine-mesh water filter 100 μm, suitable for temperatures up to max. 60°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Connects to high-pressure cleaner. Water flow rate up to 1200 l/h. Connector 1".
Specifications
Technical data
|Water connection (inch)
|1″
|Weight incl. packaging (kg)
|0,4
Compatible machines
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/12 C
- HDS 6/14 C