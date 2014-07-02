Lancia Multipower MP 145
Lancia Multipower 5 getti. È sufficiente girare la lancia per variare il tipo di getto: getto bassa pressione per l'applicazione del detergente, getto a ventaglio in media pressione.
Lancia Multipower 5 getti offre cinque tipi di getto in un'unica lancia: getto detergente, getto piatto ad alta pressione, getto rotante, getto a punta e getto piatto largo a pressione ridotta. Basta girare per selezionare il getto giusto. Non è più necessario un cambio complesso della lancia. Adatta alle idropulitici classe K 3-K5. Tuttavia non è compatibile con le linee Smart Control, Power Control e Full Control.
Caratteristiche e vantaggi
5 tipi di getto
- 5 in 1: cinque diversi tipi di getto in un'unica lancia.
- Non è necessario cambiare la lancia.
Ergonomica
- Migliore maneggevolezza.
Aggiornamenti continui
- Pressione regolabile a seconda dell'obiettivo di pulizia
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con imballo (kg)
|0,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|447 x 57 x 57
Aree di applicazione
- Veicoli
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Muri del giardino e in pietra
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Recinzioni
