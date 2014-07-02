Lancia Multipower MP 145

Lancia Multipower 5 getti. È sufficiente girare la lancia per variare il tipo di getto: getto bassa pressione per l'applicazione del detergente, getto a ventaglio in media pressione.

Lancia Multipower 5 getti offre cinque tipi di getto in un'unica lancia: getto detergente, getto piatto ad alta pressione, getto rotante, getto a punta e getto piatto largo a pressione ridotta. Basta girare per selezionare il getto giusto. Non è più necessario un cambio complesso della lancia. Adatta alle idropulitici classe K 3-K5. Tuttavia non è compatibile con le linee Smart Control, Power Control e Full Control.

Caratteristiche e vantaggi
5 tipi di getto
  • 5 in 1: cinque diversi tipi di getto in un'unica lancia.
  • Non è necessario cambiare la lancia.
Ergonomica
  • Migliore maneggevolezza.
Aggiornamenti continui
  • Pressione regolabile a seconda dell'obiettivo di pulizia
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,5
Peso con imballo (kg) 0,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 447 x 57 x 57
Videos
Aree di applicazione
  • Veicoli
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • Aree intorno alla casa e al giardino
  • Muri del giardino e in pietra
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Recinzioni
RICAMBI Lancia Multipower MP 145

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.