Lancia Multipower 5 getti offre cinque tipi di getto in un'unica lancia: getto detergente, getto piatto ad alta pressione, getto rotante, getto a punta e getto piatto largo a pressione ridotta. Basta girare per selezionare il getto giusto. Non è più necessario un cambio complesso della lancia. Adatta alle idropulitici classe K 3-K5. Tuttavia non è compatibile con le linee Smart Control, Power Control e Full Control.