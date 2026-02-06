Prolunga tubo di aspirazione da 3,5m per aspiratori solidi liquidi WD

La prolunga del tubo di aspirazione lunga 3,5 m è adatta a tutti gli aspiratori solidi liquidi della gamma WD. Garantisce un'area di lavoro più ampia e una maggiore libertà di movimento.

La prolunga del tubo di aspirazione da 3,5 m in plastica dura aumenta l'area di lavoro e offre maggiore libertà di movimento, facilitando così le manovre, in particolare durante la pulizia di scale o dell'interno dell'auto. La pratica prolunga del tubo di aspirazione è adatta a tutti gli aspiratori solidi liquidi della gamma WD.

Caratteristiche e vantaggi
Estensione dell'area di lavoro e maggiore libertà di movimento (ad es. durante la pulizia degli interni delle auto)
Specifiche

Dati tecnici

Larghezza nominale standard (mm) 35
Colore nero
Peso (kg) 0,9
Peso con imballo (kg) 1,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 3600 x 55 x 64
Aree di applicazione
  • Interno del veicolo
  • Restauro
  • Officina
  • Stanza hobby
  • Cantina
  • Garage
  • Aree intorno alla casa e al giardino
  • Ingresso
  • Sulle scale