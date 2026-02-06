Prolunga tubo di aspirazione da 3,5m per aspiratori solidi liquidi WD
La prolunga del tubo di aspirazione lunga 3,5 m è adatta a tutti gli aspiratori solidi liquidi della gamma WD. Garantisce un'area di lavoro più ampia e una maggiore libertà di movimento.
La prolunga del tubo di aspirazione da 3,5 m in plastica dura aumenta l'area di lavoro e offre maggiore libertà di movimento, facilitando così le manovre, in particolare durante la pulizia di scale o dell'interno dell'auto. La pratica prolunga del tubo di aspirazione è adatta a tutti gli aspiratori solidi liquidi della gamma WD.
Caratteristiche e vantaggi
Estensione dell'area di lavoro e maggiore libertà di movimento (ad es. durante la pulizia degli interni delle auto)
Specifiche
Dati tecnici
|Larghezza nominale standard (mm)
|35
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,9
|Peso con imballo (kg)
|1,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|3600 x 55 x 64
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
- KWD 5 S V-25/5/22
- Special edition: WD 4 Premium + Starter KIT
- Special edition: WD 4 Premium Casa&Garage
- Special edition: WD 5 P Premium + Starter KIT
- Special edition: WD 5 P Premium Casa&Garage
- Special edition: WD 6 P Premium + Starter KIT
- Special edition: WD 6 P Premium Casa&Garage
- WD 2
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2 Premium
Aree di applicazione
- Interno del veicolo
- Restauro
- Officina
- Stanza hobby
- Cantina
- Garage
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Ingresso
- Sulle scale