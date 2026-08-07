Carpet glider
Frist ook de vezels van tapijtvloeren op: de carpet glider kan eenvoudig worden bevestigd aan het vloermondstuk EasyFix. Ideaal voor het reinigen van tapijten met stoom.
De carpet glider en het vloermondstuk EasyFix zijn een perfect team voor het reinigen van tapijten met stoom. Het vloermondstuk EasyFix kan eenvoudig in de carpet glider worden geschoven en weer worden verwijderd, zonder bukken. Met de kracht van stoom kunt u snel en eenvoudig tapijten opfrissen, de vezels weer oprichten en de veerkracht herstellen.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor het vloermondstuk EasyFix
- Laat tapijtvloeren stralen als nieuw met stoom.
Het vloermondstuk EasyFix kan eenvoudig in de carpet glider worden geschoven en weer worden verwijderd
- Voor comfortabel reinigen zonder bukken.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|357 x 178 x 46
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- vloerbedekking
Reserveonderdelen Carpet glider
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