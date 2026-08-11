eco!Booster TR 045
eco!Booster met 50 % meer oppervlakteprestatie dan de Kärcher power sproeier; geschikt voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwater hogedrukreinigers (mondstukgrootte 045).
In vergelijking met de Kärcher power spuitmond biedt de eco!Booster een 50 procent hogere oppervlakteprestatie. Hij is ideaal voor het reinigen van gevoelige oppervlakken zoals gepleisterde gevels of houten muren. Bovendien zorgt de grotere straalbreedte voor een hogere efficiëntie, wat resulteert in een lager energie- en waterverbruik. De eco!Booster is geschikt voor koud- en warmwater hogedrukreinigers (tot 85 °C) van Kärcher, is compatibel met de EASY!Lock-interface en heeft mondstukgrootte 045. Het revolutionaire mondstukconcept zuigt lucht aan om de waterstraal te richten. Op deze manier worden in minder tijd topreinigingsresultaten behaald, wat een aanzienlijk verschil maakt voor doelgroepen zoals de bouwsector of het reinigen van voertuigen.
Kenmerken en voordelen
50% hogere reinigingsprestaties in vergelijking met de vlakstraal
- Grondig, snel en duurzamer schoonmaken.
50% hogere waterefficiëntie¹⁾
- Waterbesparing.
50% hogere energie-efficiëntie¹⁾
- Energiesparend.
Zeer veelzijdig in gebruik
- Bijzonder geschikt voor gevoelige oppervlakken zoals verf of hout.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkdruk (bar)
|max. 300
|Temperatuur (°C)
|max. 85
|Mondstukgrootte ( )
|45
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
¹⁾ Gebaseerd op 50% meer oppervlakte die met dezelfde hoeveelheid energie en water kan worden gereinigd in vergelijking met de standaard vlakstraal van Kärcher.
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Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Gevelreiniging
- Gemeentelijke toepassingen, zoals het reinigen van gevels of hekken.
- Voertuigenreiniging
- Schoonmaken van stallen in de landbouw
Reserveonderdelen eco!Booster TR 045
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.