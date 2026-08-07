Ronde borstel groot
Gebruik de grote ronde borstel om grote oppervlakken in geen tijd schoon te maken.
Een groter oppervlak in dezelfde tijd – door de grote ronde borstel te gebruiken, kan u grote oppervlakken sneller schoonmaken. Met de grote ronde borstel kan hardnekkige vervuiling in dezelfde tijd van een beduidend groter oppervlak worden verwijderd dan met smallere borstels.
Kenmerken en voordelen
Groot reinigingsoppervlak
- Snelle reiniging van grote oppervlakken.
Hoogwaardig materiaal van de borstelharen
- Met de brede, robuuste, ronde borstel met lange levensduur, kan hardnekkig vuil eenvoudig worden verwijderd.
Eenvoudige reiniging van ronde oppervlakken dankzij de ergonomische vorm van de borstel
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|50 x 50 x 48