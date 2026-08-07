Set microvezel-overtrekken voor de handsproeier
Set met twee overtrekken voor de handsproeier. De overtrekken zijn gemaakt van hoogwaardige microvezel - voor het optimaal losmaken en opnemen van vuil.
Met de twee overtrekken van hoogwaardige microvezel in deze set kan de handsproeier vuil en vet nog beter losmaken en opnemen. Ideaal voor hardnekkige vervuiling in badkamers en keukens. Zelfs hardnekkig vuil wordt moeiteloos van de kookplaat verwijderd. Dankzij het ingewerkte elastiek kunt u ze heel eenvoudig op de handsproeier bevestigen en weer verwijderen. Bovendien houdt dit het overtrek tijdens het schoonmaken stevig op zijn plaats.
Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit microvezel
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
- Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.
Overtrek met elastiek
- Voor eenvoudig bevestigen en verwijderen van het overtrek.
- Overtrek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|195 x 95 x 30
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Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Gootstenen
- Douchecabine/badkuip
- Werkoppervlakken in de keuken
- Kookplaten
- Afzuigkappen
- Koelkast (binnen/buiten)
- Interieur van kasten, laden
- Roestvrij staal (RVS)