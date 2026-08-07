Met de twee overtrekken van hoogwaardige microvezel in deze set kan de handsproeier vuil en vet nog beter losmaken en opnemen. Ideaal voor hardnekkige vervuiling in badkamers en keukens. Zelfs hardnekkig vuil wordt moeiteloos van de kookplaat verwijderd. Dankzij het ingewerkte elastiek kunt u ze heel eenvoudig op de handsproeier bevestigen en weer verwijderen. Bovendien houdt dit het overtrek tijdens het schoonmaken stevig op zijn plaats.