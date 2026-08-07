Doekenset van hoogwaardige microvezel voor een optimale reiniging van de hele keuken. De twee microvezel vloerdoeken voor het EasyFix vloermondstuk staan garant voor een glanzend schone keukenvloer. Dankzij het klittenbandsysteem kunnen ze snel en gemakkelijk aan het EasyFix vloermondstuk worden bevestigd en worden verwijderd zonder dat u in contact komt met het vuil. Met het microvezel overtrek voor de handsproeier verwijdert u het meest hardnekkige vuil (bijv. op de kookplaat) moeiteloos zelf. En met de microvezel rvs-doek laat u elk roestvrijstalen oppervlak weer glanzen.